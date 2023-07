Stockstadt: Papierfabrik Sappi erwägt Standort-Schließung - 550 Mitarbeiter betroffen

Papierfabrik Sappi könnte Stockstadt-Standort schließen

könnte "Passt nicht in strategische Ausrichtung" - Konzern mit Erklärung

- Konzern mit 550 Mitarbeitende produzieren Zellstoff und Feinpapiere

Etwa 550 Mitarbeitende der Stockstädter Papierfabrik Sappistehen momentan vor der Frage, wie es weitergeht. Dass der Standort "nicht in die strategische Ausrichtung" passe, sei bereits bekannt, heißt es in einer Mitteilung an die Belegschaft vom Donnerstag (6. Juli 2023). Inzwischen habe sich das Unternehmen entschlossen, eine Verfahren "mit der Erwägung der Schließung des Werks" einzuleiten.

Sappi sieht Standort Stockstadt nicht als relevant an - "alle Optionen für das Werk geprüft"

South African Pulp and Paper Industries Limited (Sappi) wurde am 1936 östlich von Johannesburg gegründet und ist in mehreren Ländern Europas sowie in Amerika und weiterhin in Südafrika vertreten. Sappi Europe solle "ein nachhaltig widerstandsfähiges Unternehmen werden, das innerhalb der globalen Sappi-Gruppe systematisch relevant bleibt", heißt es zu Beginn der Mitteilung.

Zu Stockstadt erklärt Sappi: "Nachdem wir seither alle Optionen für das Werk geprüft haben, einschließlich Gesprächen mit anderen potenziellen Käufern, ist klar geworden, dass ein Verkauf des Werks als laufendes Unternehmen nicht möglich ist. Wir haben uns daher entschlossen, sowohl die Werksleitung als auch den Wirtschaftsausschuss sowie den Betriebsrat darüber zu informieren, dass wir den Konsultationsprozess mit der Erwägung der Schließung des Werks beginnen."

Der Konzern bezeichnet diesen nicht beabsichtigten Ausgang als "sehr unglückliches Ergebnis" gegenüber der Kollegenschaft. Das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur angedachten Schließung solle bis Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Papier-Konzern sichert Mitarbeitenden Unterstützung zu

"Wir können Ihnen versichern, dass Sappi Europe unsere Mitarbeiter während dieses Prozesses unterstützen wird", heißt es weiter. Alle Verfahrensschritte und Verhandlungen wolle man einhalten, "die nach den geltenden gesetzlichen und sonstigen Vorschriften zur Arbeitnehmerbeteiligung (zum Beispiel Betriebsverfassungsgesetz) erforderlich sind". Weitere Sappi-Werke bedienten die Kundschaft in Zukunft. Zum Schluss lobt das Unternehmen den Einsatz der Belegschaft und macht deutlich, dass "dass dieses Ergebnis nicht auf mangelndes Engagement seitens Sappi zurückzuführen ist."

