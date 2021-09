Dammbach vor 31 Minuten

Unfall

Arbeiter fällt auf frisch gelegten Asphalt: Er verbrennt sich schwer auf 150 Grad heißen Teer

In Dammbach hat es einen schweren Betriebsunfall gegeben. Ein Arbeiter rutschte aus und landete auf frisch gelegten Asphalt. Der Arbeiter erlitt dadurch Verbrennungen an den Knien und Handflächen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.