Pressebericht der Polizeiinspektion Alzenau vom Sonntag, 10.10.2021

Verkehrsunfälle

Wildunfall

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend um 20:40 Uhr stieß eine 28-jährige VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 kurz vor dem Ortsteil Niedersteinbach mit einem Reh zusammen. Der Pkw erlitt hierdurch einen Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auffahrunfall

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein 52-Jähriger befuhr am Samstagmorgen mit seinem BMW die Schloßstraße in Fahrtrichtung Staatsstraße 2305 und musste dort verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 30-jährige Opelfahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr in der Folge auf das Heck des BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2.300 Euro beziffert.



Kriminalitätsbekämpfung

Körperverletzung

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Während einer Festveranstaltung in Kahl am Main kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, zwischen zwei männlichen Besuchern zu einem Streit. In dessen Verlauf schlug der bislang noch unbekannte Täter unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des 23-jährigen Geschädigten. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und musste durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Illegale Grünabfallentsorgung

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr entsorgte eine unbekannte Person unerlaubt eine größere Menge Grünabfall auf einer Wiese in der Verlängerung zur Sandwiesenstraße.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizeibericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom Samstag, 09.10.2021

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht in Damm

Im Laufe des Freitags kam es in Damm zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines VW Multivan parkte ihr Fahrzeug gegen 18:30 Uhr im Bereich des Haselmühlwegs. Gegen 23:30 Uhr stellte die Eigentümerin fest, dass ihr Fahrzeug in der Zwischenzeit beschädigt wurde. Ein bis dato noch unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Fahrerseite des geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten, sodass erste Hinweise auf den Verursacher vorhanden sind. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 EUR.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Kahlgrundstraße ein Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Renault musste verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Opels erkannte den haltenden Renault und kam rechtzeitig zum Stehen. Die Fahrerin eines BMW erkannte den vor ihr fahrenden Opel jedoch zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel letztlich noch auf den haltenden Renault geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.

Bei Rot über die Kreuzung

An der Kreuzung Müllerstraße und Ottostraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 6000 EUR.

Der Fahrer eines Ford befuhr die Müllerstraße von der Hanauer Straße aus kommend. Gegen 14:45 Uhr wollte er die Kreuzung zur Ottostraße geradeaus überqueren. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer des Ford das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, der vom Schönbergweg kommend bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Kriminalitätsgeschehen

Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt

Zwei Tatverdächtige entwendeten am Freitagnachmittag im Bereich der Suicardusstraße zwei City Roller im Wert von etwa 200 EUR. Hierbei wurden die Tatverdächtigen von zivilen Beamten der Bereitschaftspolizei Würzburg beobachtet. Die beiden Beschuldigten im Alter von 20 und 21 Jahren wurden anschließend durch uniformierte Kollegen der Bereitschaftspolizei kontrolliert und die beiden City Roller an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht in Großostheim

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Aschaffenburger Straße ereignete sich am Freitagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines BMW parkte gegen 16:20 Uhr auf einem Eckparkplatz. Gegen 16:55 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass ihr Fahrzeug in der Zwischenzeit durch einen unbekannten Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.

Kriminalitätsgeschehen

Pkw mutwillig beschädigt

Wenighösbach: Im Zeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr und Samstagfrüh 01:00 Uhr wurde in der Dorfstraße in geparkter Pkw beschädigt. Der Geschädigte parkte seinen Pkw VW Polo auf dem Parkplatz eines Hotels. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug musste er feststellen, dass bis dato noch unbekannte Täter den rechten Hinterreifen mit einem scharfen Gegenstand beschädigten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 100 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach vom Samstag, 09.10.2021

Autobahn-Report

Die Ereignisse rund um die Autobahnen A 3 und A 45 am Bayerischen Untermain von Freitag 08.10.2021, 06 Uhr bis Samstag 09.10.2021, 06 Uhr

Unfallgeschehen/Verkehrslage:

Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain insgesamt zwei einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 300 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

Kriminalitätsgeschehen und Ereignisse aus der Verkehrsüberwachung:

Betäubungsmittel im Fahrzeug mitgeführt

Aschaffenburg, A3 Ri. Frankfurt. Am Freitagnachmittag um 16:15 Uhr konnte auf dem Parkplatz Strietwald-Nord ein parkender Opel festgestellt werden. Besetzt war dieser mit drei männlichen Personen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, welche einer Fahndungskontrolle unterzogen wurde. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks, wurde bei einem der Insassen eine Plombe mit zunächst unbekannten Inhalt aufgefunden. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine geringe Menge Amphetamin handelte. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, so dass die drei Personen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Weibersbrunn, A3 Ri. Würzburg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag um 09:45 Uhr wurde an der Rastanlage Spessart-Süd ein Seat aus dem Zulassungsbezirk Neuwied kontrolliert. Die Beamten konnten bei der Kontrolle einen latenten Marihuana Duft wahrnehmen, fanden jedoch nur noch Anhaftungen des Betäubungsmittels. Der 27-jährige Fahrzeugführer zeigte jedoch drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss aller Maßnahme, musste der 21-jährige Beifahrer die Fahrt fortsetzen. Bei einem positiven Ergebnis erwartet den Fahrer neben einem Fahrverbot noch eine empfindliche Geldbuße.

Fahranfänger mit Alkohol am Steuer erwischt

Weibersbrunn, A3 Ri. Frankfurt. Ein Opel aus dem Forchheimer Landkreis wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr parkend auf der Rastanlage Spessart-Nord kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem auf dem Fahrersitz befindlichen 19-jährigen Fahranfänger ergab einen Wert von 0,50 Promille. Da auch sein gleichaltriger Beifahrer nicht mehr in der Lage war das Fahrzeug zu führen, wurden die Schlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Ein Fahrtnachweis konnte von den Beamten nicht geführt werden. Die weitere Reise durften sie jedoch erst wieder antreten, als sie absolut nüchtern waren.

Illegaler Lkw-Fahrer kontrolliert

Stockstadt, A3 Ri. Würzburg. Ein 32-jähriger türkischer Lkw-Fahrer wurde durch Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer einer deutschen Spedition ein Visum vor, welches ihm den Aufenthalt in Deutschland nur als Tourist erlaubte. Da der Fahrer jedoch nachweislich seiner Arbeit als Kraftfahrer nachging, verlor sein Visum an Gültigkeit, was laut Gesetzestext als illegaler Aufenthalt zu werten war. Neben dem fehlenden Visum wurden bei der Kontrolle noch eine Vielzahl weitere Verstöße, unter anderem nach dem Fahrpersonal- und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz festgestellt.

Aus Verwarnung nichts gelernt

Weibersbrunn, A3 Ri. Würzburg. Am Freitagnachmittag um 15:00 Uhr wurde ein rumänischer Mercedes Sprinter an der Anschlussstelle Hösbach kontrolliert. Da der Beifahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt offensichtlich nicht angelegt hatte, wurde er von den Beamten mit einem Ordnungsgeld verwarnt und ausgiebig zur Gurtpflicht belehrt. Als die Beamten das Fahrzeug wenig später erneut feststellten, staunten sie nicht schlecht, als der Beifahrer während der Fahrt aus der Schlafkabine hervorstieg. Der Unbelehrbare musste bei der nochmaligen Kontrolle wegen vorsätzlichem Handeln das doppelte Bußgeld zahlen.

Brand dank schnellem Einschreiten verhindert

Alzenau, A45 Ri. Aschaffenburg. Dank dem schnellen Einschreiten einer Besatzung des bayerischen Roten Kreuzes konnte möglicherweise der Brand eines Fiat vermieden werden. Der 63-jährige Fahrer bemerkte am späten Freitagabend im Baustellenbereich Qualm aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufsteigen und lenkte das Fahrzeug geistesgegenwärtig auf den Standstreifen. Die zuerst eintreffende Besatzung des BRK zögerte nicht lange und setzte einen Feuerlöscher ein. Für die nachrückenden Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein waren dadurch keine Löscharbeiten mehr nötig. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Ein Abschleppdienst konnte das Fahrzeug zeitnah bergen, so dass es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen kam.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

