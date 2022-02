Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom Sonntag, 27.02.2022

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Betrunkene Fahrzeuginsassen zetteln Streit auf Supermarktparkplatz an

Am Samstag, gegen 18.25 Uhr, fuhr ein betrunkener Mann mit seinem Pkw auf einen Supermarktparkplatz in der Innenstadt. Er und sein ebenfalls betrunkener Beifahrer gerieten in Streit mit mehreren Jugendlichen. Anschließend gingen sie in den Supermarkt und benahmen sich dort daneben. Als beide Trunkenbolde den Supermarkt verließen, verständigten aufmerksame Passanten die Polizei und hinderten die stark alkoholisierten Männer am Wegfahren. Durch das beherzte Handeln der Passanten konnten beide Männer durch die eintreffenden Streifenbesatzungen gestellt werden. Der 41-jährige Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Der 30-jährige Beifahrer verhielt sich so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden musste.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unfall in Heigenbrücken

Am Samstag, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw von Jakobsthal in Richtung Heigenbrücken auf der Kreisstraße AB 23. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr geradeaus in den Graben. Es kollidierte mit verschiedenen Verkehrszeichen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Gartenhütte brennt

In Großostheim kam es am Samstagabend zum Brand einer Gartenhütte, welcher auf die Außenfassade der Gartenhütte übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Großostheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg führt Ermittlungen zur Brandursache.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom Samstag, 26.02.2022

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Wildunfall mit Dachs

In Damm kam es am Freitagabend zu einem Wildunfall mit einem Dachs. Der Fahrer eines Citroen befuhr gegen 21:20 Uhr die Steinbacher Straße in Richtung Aschaffenburg, als ein Dachs die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Pkw Citroen. Während sich der Dachs von der Unfallstelle entfernte, entstanden an dem Citroen Schäden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Kriminalitätsgeschehen

Aufmerksamer Zeuge ertappt Leergutdiebe auf frischer Tat

Am frühen Freitagabend machte sich eine mehrköpfige Gruppe junger Männer am Leergutlager eines Verbrauchermarktes an der Würzburger Straße, Ecke Schoberstraße zu schaffen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachte, wie drei Personen gegen 18:15 Uhr Leergut aus einem Lager des Verbrauchermarktes entwendeten und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Tatverdächtigen entfernten sich schnellen Schrittes in Richtung Carl-Josef-Wills-Straße, wo sie schließlich von der Polizei angetroffen werden konnten. Alle drei Tatverdächtigen rannten anschließend davon und entledigten sich ihrer Beute. Einer 21jähriger Tatverdächtiger konnte nach einer kurzen Verfolgung in der Spessartstraße gestellt werden, während die beiden Mittäter entkommen kommen. Bei einem Tatverdächtigen konnte die Polizei im Nachgang zumindest den Namen ermitteln. Die Absuche nach dem entwendeten Leergut verlief positiv, wodurch sämtliche Tatbeute in Höhe von etwa 80 EUR dem Geschädigten wieder übergeben werden konnte.

Mann versucht mit gefälschtem Führerschein ein Auto zu mieten

In der Filiale einer Autovermietung in der Hanauer Straße, versuchte am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr ein Mann ein Auto anzumieten. Im Rahmen dessen händigte der spätere Beschuldigte einen vermeintlichen italienischen Führerschein aus. Nachdem sich für den Mitarbeiter der Autovermietung der Verdacht ergab, dass der Führerschein gefälscht ist, verständigte er die Polizei. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme bestätigte sich der Anfangsverdacht, weshalb der Führerschein vor Ort sichergestellt wurde. Die weitere endgültige Begutachtung des Dokumentes erfolgt nun durch Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes. Sollte sich der Anfangsverdacht durch die Begutachtung bestätigen, muss sich der 53jährige Tatverdächtige wegen Urkundenfälschung verantworten.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall auf der B8 zwischen Aschaffenburg und Kleinostheim

Auf der B8 zwischen Aschaffenburg und Kleinostheim kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines BMW befuhr gegen 20:15 Uhr die zweispurige Bundesstraße. Auf Höhe der Ausfahrt Mainaschaff brach das Heck des BMW auf der regennassen Fahrbahn aus. Die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke, wodurch die Frontstoßstange an dem BMW abgerissen wurde und auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Der BMW der Unfallverursacherin drehte sich um 360 Grad und kam auf dem Ausfahrtsast zum Stehen. Der Fahrer eines Audis befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die B8 in Richtung Kleinostheim und erkannte den auf der Fahrbahn liegenden Frontstoßfänger des BMW zu spät. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und der abgerissenen Stoßstange des BMW. Während bei dem Unfall zum Glück niemand verletzt wurde, entstand an den beteiligten Fahrzeugen sowie der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 EUR.

