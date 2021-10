Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom Sonntag, 31.10.2021

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Fahrzeugdiebstahl schnell ermittelt

Am späten Samstagabend wurde ein Fußballfan bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorstellig und gab an, dass er sein geparktes Fahrzeug nach dem Spiel nicht mehr finden könne. Der Anfangsverdacht des Diebstahles konnte jedoch schnell entkräftet werden, nachdem durch die Streife das gesuchte Fahrzeug am Volksfestplatz aufgefunden werden konnte. Der Fahrzeugbesitzer konnte sich zunächst den Abstellort des Fahrzeuges absolut nicht erklären. Als Erklärungsansatz wurde die nicht ganz unerhebliche Alkoholisierung des Mitteilers ausgemacht. Zur Verhinderung einer folgenden Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Beamten sichergestellt.

Verkehrsunfall durch alkoholisierten Roller-Fahrer

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, stürzte ein 57-jähriger Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Kleinkraftrad in der Rhönstraße. Trotz anschließenden Fluchtversuches zu Fuß, konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später durch eine Streife gestellt werden. Da eine Fahruntüchtigkeit infolge von Alkoholgenusses festgestellt werden musste, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer selbst zog sich eine Fraktur des Schlüsselbeines zu.

Fahrt entgegen die Einbahnstraße führt zu Blutentnahme

Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, fiel einer Funkstreife ein 36-jähriger Fahrzeugführer auf, der die Frohsinnstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Eine anschließende Verkehrskontrolle führte den Grund hierfür in Form einer Alkoholisierung zu Tage. Neben einer Blutentnahme wurde auch der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Schadensträchtiger Vorfahrtsverstoß

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, übersah ein 24-jähriger Fahrzeugführer in der Südbahnhofstraße einen entgegenkommenden VW-Fahrer und bog ab, ohne dem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und einem Sachschaden von mehreren tausend Euro. Alle Beteiligte blieben unverletzt. Den Verursacher erwartet neben der Schadensregulierung auch ein Bußgeldverfahren.

Motorradunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki alleinbeteiligt in der Ebersbacher Straße. Hierbei zog er sich eine Sprunggelenksfraktur zu. Am Kraftrad entstanden ca. 3.000 Euro Sachschaden. Da als Unfallursache eine nicht angepasst Geschwindigkeit ausgemacht werden konnte, wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Verursacher eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Fahrzeugspiegel in der Innenstadt beschädigt

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass drei junge Täter in der Frohsinnstraße gegen die Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge schlagen würden. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. An einem VW konnte ein gebrochener Spiegel mit einem geschätzten Sachschaden von ca. 150 Euro festgestellt werden. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Ruhebank beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es zu einer Sachbeschädigung einer Ruhebank in der Straße Mainblick im Stadtteil Obernau. Dort hatte ein Anwohner am Rande seines Grundstückes unweit der Schleuse eine Ruhebank für die Allgemeinheit aufgestellt. Unbekannte Täter versuchten dann die Bank aus der Verankerung zu reißen, wobei das Metallgestell brach. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 150 Euro beziffert.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Bei Verkehrskontrolle Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt

Am Samstag, gegen 21:35 Uhr, wurde bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer in der Hanauer Straße in Kleinostheim eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Ebenso wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel des Daimlers sichergestellt.

Kriminalitätsgeschehen

Kinder benutzen Feuerlöscher auf Baustelle

Samstag, gegen 17:30 Uhr, hantierten drei ca. 12-jährige Jungen mit Feuerlöschern auf einer Baustelle in der Jahnstraße in Hösbach. Als sie durch einen Zeugen auf ihr Verhalten angesprochen wurden, flüchteten diese von der Örtlichkeit. Die benutzten Feuerlöscher ließen sie zurück. Aufgrund getragener Kapuzenpullover und Mund-Nasen-Schutzes war eine weitere Täterbeschreibung nicht möglich. Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Geldbörsendiebstahl in einem Supermarkt

Bereits am Freitag, gegen 14:20 Uhr, wurde einer Geschädigten in einem Einkaufsmarkt in der Aschaffstraße in Goldbach ihre Geldbörse entwendet. Beim Sichten der Videoaufzeichnung konnte zwei ca. 30-jährige noch unbekannte Täterinnen ausgemacht werden, die gemeinschaftlich agierten und bei einem Ablenkungsmanöver den Geldbeutel aus dem Einkaufskorb der Geschädigten entwendeten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe der PI Aschaffenburg geführt. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom Samstag, 30.10.2021

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Betrunken auf der Bundesstraße unterwegs

Mit ca. 1,56 Promille war ein 38-jähriger VW-Fahrer am Samstag gegen 02.30 Uhr von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Auf der B469 konnte der Mann auf Höhe der Ausfahrt Stockstadt angetroffen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Der Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Unfall in Breunsberg

In Breunsberg kam es am Freitagnachmittag zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines SUV beförderte auf seinem Anhänger eine Maschine. Diese verrutschte in einer Kurve und fiel vom Anhänger. Dabei wurde die Asphaltdecke beschädigt und aus der Maschine liefen Betriebsstoffe aus. Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Auf den Fahrzeuglenker kommt ein Bußgeldverfahren wegen mangelhafter Ladungssicherung zu.

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung in Stockstadt

Am Samstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, kam es in Stockstadt zu einer Auseinandersetzung zweier junger Männer. Aus dem anfangs verbalen Streit entwickelte sich eine Handgreiflichkeit, wobei einer der Männer den anderen schubste. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine stark blutende Wunde auf der Stirn zu. Er musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Hintergründe des Streits konnten nicht geklärt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

