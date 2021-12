Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom 25.12.2021

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Fahrt mit unversichertem E-Scooter unter Drogeneinfluss

Die Fahrt mit einem E-Scooter könnte einem 23-Jährigen teuer zu stehen kommen. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am 24.12., gegen 09:25 Uhr, auf den jungen Mann in der Elisenstraße aufmerksam, da er dort mit einem E-Scooter unterwegs war, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der folgenden Kontrolle bestätigte sich zum einen der Verdacht, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung besteht, zum anderen wies der 23-Jährige drogentypische Auffälligkeiten auf. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Unbekannter streift geparkten Pkw und flüchtet

Mit einer Unfallflucht, die sich in der Obernauer Straße ereignet hat, hatte es am Freitag die Polizei Aschaffenburg zu tun. Zwischen 14:30 Uhr am Donnerstag und 11:00 Uhr am Freitag wurde dort ein grauer Audi, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, von einem unbekannten, vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift, wobei ein Sachschaden von ca. 4.500,- € entstand. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. In dieser Sache bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg auf Hinweise von Zeugen.

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Taxis ein

Zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Taxi kam es am Freitag, gegen 12:00 Uhr in der Ludwigstraße vor dem Hauptbahnhof. Ein Unbekannter hatte zu dem genannten Zeitpunkt die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und hierbei einen Schaden von ca. 500,- € verursacht. Da der Täter unerkannt flüchten konnte, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Landkreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Versuchter Einbruch in drei Garagen

Stockstadt. Die beiden Nutzer dreier Garagen in der Bamberger Straße mussten am Freitagnachmittag feststellen, dass die dazugehörigen Fenster Einbruchspuren aufwiesen. Die Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg ergab, dass es den unbekannten Tätern offenbar nicht gelungen war, ins Innere der Garagen zu gelangen, so dass zumindest kein Entwendungsschaden entstand. Der Sachschaden an den Fenstern dürfte sich auf 600,- € belaufen. Der Tatzeitraum erstreckt sich in die Zeit zwischen dem 03.12.2021 und dem 24.12.2021. Täterhinweise sind bislang nicht vorhanden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Alzenau vom 24.12.2021

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau-Michelbach. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein 23jähriger Opelfahrer seinen Pkw in der Straße „Am Erlenborn“ ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war sein Fahrzeug an der linken hinteren Stoßstange verkratzt. Der für den Schaden verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Die PI Alzenau führt ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Taschendiebstahl in Supermarkt

Schöllkrippen. Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr befand sich eine 66Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße. Während des Einkaufs griff ein unbekannter Täter in ihre linke Jackentasche und stahl ihre Geldbörse.

Entwendet wurden neben sämtlichen Ausweisen und Geldkarten auch ca. 100,- Euro Bargeld.

Die Polizei Alzenau ermittelt wegen eines Vergehens des Diebstahls. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom 24.12.2021

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein 66-Jähriger parkte am 22.12.2021 gegen 11:30 Uhr sein Fahrzeug in der Maximilianstraße auf dem dortigen Verbrauchermarktparkplatz. Als er nach dem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern an der hinteren rechten Türe und dem hinteren rechten Radkasten fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Bei Auffahrunfall verletzt

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Würzburger Straße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw-Fahrern. Eine 20 - jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die vor ihr fahrende 23 - jährige Verkehrsteilnehmerin auf. Diese wurde wiederrum auf den vor ihr befindlichen 41 - jährigen Pkw - Fahrer geschoben. Die 23 - jährige Fahrzeugführerin verletzte sich bei diesem Unfall leicht, das Fahrzeug der 20 - jährigen musste aufgrund des Unfallschadens abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 4000 Euro.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eine 24 - jährige Fahrzeug- Führerin hielt am Dienstag dem 21.12.2021 in der Kleberstraße und bemerkte wie ein Pkw ihren linken Außenspiegel touchierte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der besagte Pkw jedoch vom Unfallort. Eine 30 - jährige konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Gegen diese wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Enterfernen vom Unfallort erstattet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bereits am Dienstag dem 21.12.2021 gegen 23:00 Uhr bis zum 22.12.2021 gegen 18:00 Uhr wurde der Pkw eines 55 - Jährigen im Obernheimweg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem Unfall wurden die Beifahrertüre und die Felge zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Polizisten beleidigt und randaliert

Am Donnerstag randalierte ein 21 - jähriger gegen 21:40 Uhr im Pappelweg an der dortigen Tankstelle. Als eine Polizeistreife den Sachverhalt aufnehmen wollte, versuchte die Person sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Im weiteren Verlauf leistete er gegen die Maßnahmen der Polizisten Widerstand und beleidigte diese, daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beamten wurden bei den Widerstandshandlungen nicht verletzt. Der Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten.

Werbeaufsteller beschädigt

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen gemeldet, dass zwei unbekannte Personen ein Werbeplakat in der Elisenstraße bei der örtlichen Apotheke beschädigt hätten. Im Anschluss entfernten sich die beiden Unbekannten von der Örtlichkeit. Es soll sich hierbei um einen Mann sowie eine Frau gehandelt haben, die beide auffällig klein gewesen sein sollen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Kleinostheim. In dem Tatzeitraum vom 19.12.2021 bis zum 20.12.2021 wurde in der Schwanengasse eine Hauswand vermutlich durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Pkw zerkratzt

Laufach. Im Tatzeitraum vom 21.12.2021 gegen 15:30 Uhr bis zum 22.12.2021 13:30 Uhr wurden Am Ameisenacker gleich zwei Pkws mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bereits in der jüngeren Vergangenheit kam es vor Ort zu ähnlichen Taten. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Goldbach. Im Zeitraum vom 22.10.2021 gegen 16:00 bis zum 23.12.2021 gegen 13:30 Uhr wurde in der Österreicher Straße der Pkw eines 64 - jährigen mutwillig vom Heck bis zum Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

