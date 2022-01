Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom 1. Januar 2022

Stadt Aschaffenburg

Pkw-Führer alkoholisiert unterwegs

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der PI Aschaffenburg in der Nelseestraße den Fahrer eines Pkw Ford. Im Rahmen der Kontroller ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte schließlich den ersten Verdacht. Der Fahrer des Ford musste den Beamten zur Dienststelle folgen, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Auf den Betroffenen kommen ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mindestens 500 EUR zu.

Pkw schleudert in die Leitplanke

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr kam es in der Schönbornstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 2250 EUR Sachschaden. Der Fahrer eines Toyota befuhr die Schönbornstraße von Aschaffenburg kommend in Richtung Goldbach. An der Anschlussstelle zur A3, wollte der Mann auf die Autobahn in Richtung Würzburg auffahren. Hierzu wechselte der 28jährige den Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Toyota und schleuderte in die Leitplanke.

Kriminalitätsgeschehen

Jahreswechsel im Polizeigewahrsam

Am Freitagmittag betrat der spätere Beschuldigte gegen 16:00 Uhr trotz eines Hauverbotes die Räume einer Bankfiliale in der Weißenburger Straße. Nachdem der Mann die Räumlichkeiten beharrlich nicht verlassen wollte, musste eine Polizeistreife hinzugezogen werden. Beim Verlassen der Bank trat der 43jährige gegen eine Tür und konnte auch durch die Polizei nicht beruhigt werden. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und musste den Jahreswechsel somit im Gewahrsam bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbringen.

Kreis Aschaffenburg

Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Hösbacher Optikergeschäft

Im Zeitraum von Donnerstagabend 18:15 Uhr und Freitagfrüh 08:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Verkaufsräume eines Optikers in der Hauptstraße ein. Über die Gebäuderückseite verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten im Anschluss eine noch nicht bekannte Anzahl an Seh- und Sonnenbrillen verschiedener Hersteller. Der bislang bezifferte Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1000 EUR.

BMW in Weibersbrunn mutwillig beschädigt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh wurde in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 142 ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw BMW beschädigt. Durch bis dato noch unbekannte Täter wurde der rechte Außenspiegel angegangen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 EUR.

Hösbach - verbaler Streit endet in Schlägerei

Im Laufe der Silvesternacht kam es in der Seusstraße gegen 02:30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf steigerten sich die Emotionen dermaßen, dass es letztlich zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten kam. Das Resultat waren am Ende vier Leichtverletzte, diverse Strafanzeigen wegen Körperverletzung, ein sichergestellter Teleskopschlagstock sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. Glücklicherweise musste keiner der beteiligten Personen medizinisch versorgt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Aschaffenburg vom 2. Januar 2022

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Fahrer eines E-Scooter unter Drogeneinfluss

In der Würzburger Straße wurde am Samstag, gegen 11.30 Uhr, ein 50-Jähriger auf seinem E-Scooter einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Herr unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Essen anbegrannt

Am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, lösten in einem Mehrfamilienhaus in Obernau die Rauchmelder aus. Es rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst und Beamte der PI Aschaffenburg aus. Vor Ort konnte die Ursache der Rauchentwicklung schnell festgestellt werden: angebranntes Essen auf dem Herd. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es wird wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

