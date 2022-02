Ein 38-jähriger Täter hat am Montagabend (31. Januar 2022) im stark alkoholisierten Zustand die Fensterscheibe eines Getränkemarktes in der Maintalstraße in Obernau (Landkreis Aschaffenburg) eingeschlagen und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Ein Zeuge hatte den Täter beobachtet und den Vorfall der Polizei gemeldet. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte kurz darauf den Einbrecher noch im Getränkemarkt antreffend. In den Händen hielt er seine Beute in Form von zwei Flaschen Fruchtsaft, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt.

Polizei schnappt stark betrunkenen Einbrecher in Obernau

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Der 38-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Der Täter war der Polizei aufgrund vergangener Delikte nicht unbekannt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.