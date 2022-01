Zwei tote Kinder in Dettingen am Main gefunden

Unglücksfall laut Polizeipräsidium Unterfranken nicht auszuschließen

laut Polizeipräsidium Unterfranken nicht auszuschließen Obduktion abgeschlossen - was ist zur Todesursache bekannt?

Zwei kleine Kinder sind am Montagmorgen (24. Januar 2022) tot in einer Wohnung im unterfränkischen Dettingen am Main gefunden worden. Ein Angehöriger fand die toten Kinder im Haus in der kleinen Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg. Auch drei Tage nach dem Leichenfund bleibt der Fall weiter mysteriös.

Wie kamen die Geschwister ums Leben?

Das fünf Jahre alte Mädchen und der vierjährige Junge waren am Montagmorgen von ihrem Bruder leblos in dem Haus im Landkreis Aschaffenburg entdeckt worden. Die Kinder waren Geschwister. Ihr 49 Jahre alter Vater wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Mutter befand sich zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur lebten die Eltern getrennt.

Nach dem Fund der Kinderleichen deuteten erste Anzeichen auf einen Unglücksfall hin, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zunächst hielten es die Ermittler auch für möglich, dass die Kinder durch eine defekte Heizung an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starben. Die Leichen der Kinder sollten noch am Montag obduziert werden, um die Todesursache zu klären.

Am Dienstag (25. Januar 2022) teilte die Polizei schließlich das Obduktionsergebnis mit. Die rechtsmedizinische Obduktion konnte jedoch die Todesursache nicht klären. Darüber hinaus seien auch die Todesumstände weiter unklar. Der zunächst vermutete Defekt an der Heizungsanlage konnte jedoch ausgeschlossen werden. Nach einem Verbrechen sieht es zunächst nicht aus. Ein Unglücksfall ist weiterhin nicht auszuschließen.

Ermittlungen in mysteriösem Todesfall dauern an

Die Ermittlungen dauern folglich weiter an. Man warte noch auf die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch (26. Januar 2022) sagte. "Wir wollen gründlich ermitteln. Wenn wir etwas schwarz auf weiß haben, werden wir das auch verkünden", sagte er. Er hoffe, dass es bis zum Ende der Woche Ergebnisse gebe.

Auch nach ihrer Obduktion war die Todesursache der Kinder zunächst unklar geblieben, daher wurden weitere toxikologische Untersuchungen angestoßen. Am Dienstag untersuchten auf gefährliche Substanzen spezialisierte Kräfte von der Analytischen Taskforce (ATF) den Einsatzort. Eine Kohlenmonoxidvergiftung schlossen die Ermittler nach Angaben der Polizei aus.

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Bei der Lagerung von Holzpellets kann ebenfalls CO entstehen. Auch an Stromaggregaten, die meist mit Diesel oder Benzin betrieben werden, entstehen giftige Abgase wie Kohlenmonoxid.

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit - und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.

