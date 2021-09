Zu einem Tankstellen-Einbruch mit Hubschrauber-Einsatz ist es in der Nacht zum Montag (13.09.2021) im Mömbriser Ortsteil Schimborn (Landkreis Aschaffenburg) gekommen.

Unbekannte hatten laut Polizeipräsidium Unterfranken Zigaretten entwendet und sind geflüchtet. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den Tätern auch einen Hubschrauber ein.

Einbruch in Tankstelle in Mömbris: Hubschrauber sucht nach Tätern

Gegen 02.00 Uhr in der Nacht erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf, dass Unbekannte in die Tankstelle in der Kahlgrundstraße eingestiegen sind. Unverzüglich machten sich mehrere Streifen der Alzenauer Polizei und der umliegenden Dienststellen auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Täter über ein Fenster in den Innenraum gelangt waren, eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigaretten stahlen und dann türmten.

Der angerichtete Sachschaden liegt bei wenigen tausend Euro. Der Wert der Beute ist laut Angaben der Polizei noch unbekannt.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-1733. Wem vor, während oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle beziehungsweise des angrenzenden Autohauses aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

