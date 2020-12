Schlägerei nach Unfall: In Aschaffenburg ist es am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in der Ludwigstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto gekommen.

Anschließend prügelten sich die zwei Fahrzeuginsassen des beteiligten Autos mit den zwei Insassen des Kleintransporters, berichtet die Aschaffenburger Polizei. Bei der Prügelei sollen auch Baseballschläger und Brecheisen eingesetzt worden sein. Zwei Beteiligte wurden verletzt, offenbar aber nur leicht.

Mit Brecheisen und Baseballschläger: Prügelei nach Zusammenstoß in Aschaffenburg

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.