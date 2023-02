Am Freitag haben Kripobeamte in Aschaffenburg einen richterlichen Beschluss vollzogen und Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt. Ein Ermittlungsrichter hat am Samstag gegen einen 34-Jährigen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Das Gericht war einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gefolgt.



Nachdem der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg nach Angaben der Polizei Ermittlungserkenntnisse vorgelegen hatten, wonach ein 34-Jähriger aus Aschaffenburg in Rauschgiftgeschäfte betreiben soll, erwirkte die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss für die Durchsuchung der Wohnung des Mannes.



Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Kripobeamten mehrere Kilogramm Haschisch sicher. Zudem fanden die Polizisten auch eine Schreckschusspistole, die im Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel stehen könnten. Die Kriminalbeamten beschlagnahmten noch weitere Beweismittel und erklärten dem 34-Jährigen die vorläufige Festnahme.



Am Samstag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

