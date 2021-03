Krombach vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

In Kreissäge gefallen: Mann stürzt plötzlich bei Gartenarbeiten - und verletzt sich schwer

Ein Mann war gerade in seinem Garten zu Gange, als er plötzlich stürzte. Die Handkreissäge, die er für seine Arbeiten benutzt hatte, warf er in diesem Moment weg - er fiel dennoch genau in die noch laufende Säge.