Ein 59-Jähriger verletzte am Dienstagnachmittag (11. Januar 2022) einen 44-jährigen Mitarbeiter der Gemeinde Kleinkahl (Landkreis Aschaffenburg) mit einer Schaufel am Kopf. Dieser war beauftragt worden, den Strom in der Wohnung des 59-Jährigen abzustellen.

Der Beschuldigte traf den Gemeindemitarbeiter gegen 15.30 Uhr in Großkahl an, um ihn "zur Rede zu stellen", wie die Polizeiinspektion Alzenau berichtet. Dabei wurde er von einem 34-jährigen Verwandten begleitet. Das Gespräch artete aber in einem Streit aus, in dessen Verlauf der 59-Jährige eine Schaufel nahm und dem Gemeindemitarbeiter damit auf den Kopf schlug.

Mann attackiert Gemeindemitarbeiter in Großkahl - Polizei alarmiert

Bis die alarmierte Polizeistreife eintraf, war der 59-Jährige bereits geflohen. Die Beamten trafen ihn jedoch in seiner Wohnung an. Der 44-Jährige wurde unterdessen vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Aschaffenburger Klinikum gebracht. Er erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen am Kopf.