Am Mittwochmorgen (13. April 2022) hat sich ein 53-jähriger Malermeister schwer verletzt, als er in der Krombacher Straße in Alzenau von einer Leiter abrutschte.

Er versuchte noch, sich an einem nahegelegenen Gerüst abzufangen, doch dabei verletzte er sich so schwer am Arm, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Alzenau zum genauen Unfallhergang.

