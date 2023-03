Nach einem Raubüberfall in Unterfranken veröffentlichte die Polizei eine dringende Warnung an die Bevölkerung der Region: Derzeit läuft eine Fahndung mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, um die zwei Tatverdächtigen zu finden. Daher sollen Verkehrsteilnehmer aktuell im Raum Mainaschaff keine Anhalter mitnehmen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Gegen 5.30 Uhr ging am Donnerstagmorgen (2. März 2023) bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall in der Straße "An der Senne" ein. Danach rückte ein Großaufgebot der Alzenauer Polizei und angrenzender Dienststellen zum Tatort aus.

Überfall im Raum Mainaschaff: Fahndung läuft noch

Die Polizei fahndet zur Stunde noch immer mit Hochdruck nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet. Eine Beschreibung der Täter liegt noch nicht vor.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild