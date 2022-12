Ein durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in Auftrag gegebenes Gutachten brachte nun abschließende Ergebnisse zu den Todesermittlungen um zwei Personen, die im Oktober 2021 leblos in einer Wohnung aufgefunden wurden. Ein anfänglicher Tatverdacht gegen einen Mann konnte abschließend als unbegründet bewertet werden. Dies gab das Polizeipräsidium Unterfranken in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bekannt.

Wie zuvor bereits bekannt, fiel nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Oktober 2021 eine 47-Jährige einer Gewalttat zum Opfer. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen, denen sie wenig später erlag, in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zu dem Geschehen wurde der 83-jährige Vater der Verstorbenen tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Mit Pistole erschossen: Vater tötet 47-jährige Tochter und sich selbst

Eine Obduktion des Mannes bestätigte im Anschluss den Verdacht von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, dass sich der Senior selbst mit einer Schusswaffe das Leben nahm. Fraglich blieb vorerst, ob sich der 83-Jährige auch für den Tod der 47-Jährigen verantwortlich zeigt. Jetzt liegen Ergebnisse aus den intensiven Ermittlungen vor: Wie die Kripo unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und einem Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamts bestätigte, ist dieser anfängliche Verdacht inzwischen Gewissheit geworden.

Im Zusammenhang mit den beiden Todesfällen war zu Beginn der Ermittlungen ein Mann vorläufig festgenommen worden, kurz darauf jedoch wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen gegen ihn wurden nun von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eingestellt. Es besteht kein begründeter Verdacht mehr gegen diesen. Die abschließenden Erkenntnisse lassen davon ausgehen, dass der 83-Jährige erst der Frau, im Anschluss sich selbst das Leben nahm.