Ein 21-jähriger Radfahrer stürzte, am späten Sonntagnachmittag (27.03.2022), in der abschüssigen Straße „Im Breitfeld“ in , schwer, wie die Polizeiinspektion Alzenau mitteilte. Er blieb nach derzeitigem Ermittlungsstand - aus bislang unbekannter Ursache - mit seinem Fahrradlenker am Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Autos hängen und stürzte alleinbeteiligt.

Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Auto und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von zirka 1150 Euro.