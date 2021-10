Am Donnerstag (14. Oktober 2021) ist die Kriminalpolizei Aschaffenburg vom Klinikum Aschaffenburg über eine 47-jährige Frau informiert worden, die schwerverletzt eingeliefert worden war und reanimiert werden musste. Die Frau war in ihrer Wohnung vom Rettungsdienst gefunden worden. Wer den Rettungsdienst gerufen ist, ist nicht klar. Einige Stunden später starb die 47-Jährige aufgrund einer erheblichen Kopfverletzung im Krankenhaus.

Die Kripo und Staatsanwaltschaft begannen umgehend mit intensiven Ermittlungen. Ein Tötungsdelikt kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Schnell geriet das soziale Umfeld der Frau in den Fokus. Am späten Donnerstagnachmittag wurde durch ein Spezialeinsatzkommando eine männliche Person vorläufig festgenommen. Der Mann, bei dem es sich um den Lebensgefährten der Frau handelt, befindet sich noch immer in Polizeigewahrsam.

Vater und Tochter tot: Beide weisen erhebliche Kopfverletzung auf

Als die Ermittler den Vater der 47-Jährigen in deren Wohnung aufsuchten, fanden sie den 83-Jährigen ebenfalls mit einer Kopfverletzung vor. Auch er war tot.

Während des Abends liefen weiterhin intensive Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und der Rechtsmedizin. Diese werden vor Ort durch das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt. Zentrale Frage dabei ist, die Hergänge am Donnerstag zu rekonstruieren und die Umstände zu klären, wie die beiden Verstorbenen ums Leben kamen.