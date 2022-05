Dass ein Bierglas auch eine Waffe sein kann, erfuhr nachträglich ein 24-jähriger Besucher des Maifestes in Mömbris-Schimborn (Landkreis Aschaffenburg) am Sonntag (01.05.2022) schmerzhaft. Ein eskalierter Streit an der Bierinsel mit einem 18-Jährigen sorgte gegen 21 Uhr dafür, dass der nun Verletzte mehrere Schläge mit einem Bierglas gegen seine linke Kopfseite bekam.

Als die Tat passierte, wurde die Polizei nicht verständigt, da der 24-jährige Mann zunächst davon ausging, die Auseinandersetzung unbeschadet überstanden zu haben, berichtet die Polizeiinspektion Alzenau.

Erst im Krankenhaus kommt die böse Überraschung

Im Nachgang wurde im Krankenhaus dann doch eine Schädelprellung diagnostiziert und bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer: 06023/944-0 zu melden.