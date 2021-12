Mann hält Waffe vor Gesicht und formuliert Forderung - Ehepaar flüchtet im Auto und ruft Polizei: Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, kam es in Nilkheim (Kreis Aschaffenburg) im Tannenweg auf dem Parkplatz vor einer Tanzschule zu einem Bedrohungsdelikt. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Aschaffenburg am Montag.

Ein Ehepaar hatte dort gerade mit dem Auto eingeparkt, als ein unbekannter Mann an die Fensterscheibe des Autos klopfte. Nachdem das Fenster heruntergelassen wurde, hielt der Täter eine Waffe vor das Gesicht des Fahrers und forderte das Ehepaar auf, das Gelände sofort zu verlassen.

Das Ehepaar flüchtete daraufhin mit dem Auto und verständigte die Polizei. Der Täter konnte trotz sofortiger Fahndung an der Einsatzörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden.