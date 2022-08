Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag (17. August 2022) einen schweren Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen überlebt. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann mit seinem Wagen gegen 14 Uhr im Kreis Aschaffenburg zehn Meter in die Tiefe, ehe er frontal gegen einen Baum prallte.

"Wie durch ein Wunder" wurde er laut Polizeibericht nur leicht verletzt. Am Wagen des Mannes entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Autofahrer war am Nachmittag auf der Staatsstraße 2317 in Richtung Heigenbrücken unterwegs. "Kurz vor einer dortigen Spitzkehre kam der Mann mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab", heißt es weiter im Polizeibericht.

Fahrer befreit sich selbst aus Wagen und klettert Hang nach oben

Der Fahrer stürzte in der Folge samt Auto rund zehn Meter einen Hang hinab und kam erst nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum zum Stehen. Mehrere Ersthelfer, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten umgehend den Rettungsdienst.

"Der 43-Jährige konnte sich wie durch ein Wunder selbst aus seinem Fahrzeug befreien und kletterte den Hang wieder nach oben", teilt die Polizei mit. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

