In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03. September 2021) verständigte ein 19-Jähriger die Polizei.

Am Notruf teilte er mit, dass unbekannte Personen versuchen in seine Wohnung einzudringen, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt.

19-Jähriger bildet sich im Drogenrausch Einbrecher ein

Die Beamten konnten aber weder vor, noch in der Wohnung des Anrufers fremde Personen feststellen. In der Wohnung wurden jedoch geringe Mengen an Haschisch, Marihuana und Ecstasy aufgefunden.

Der junge Mann stand sichtlich unter dem Einfluss der berauschenden Substanzen und hatte sich die Eindringlinge offensichtlich nur eingebildet. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen dem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

