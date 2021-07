Seit dem Freitag (30.07.2021) wird die 14-jährige Luna Büttner aus Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken vermisst. Das teilt die Polizei Unterfranken am Samstag mit. Es ist möglich, dass sich die Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Da eine groß angelegte Suchaktion bislang keinen Erfolg gezeigt hat, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Die 14-jährige Luna Büttner hat am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizeiinspektion Alzenau hat bisher mit Unterstützung der Feuerwehr, einem Suchhund und zwei Drohnen des BRK sowie zwei Diensthunden der Polizei nach ihr gesucht, aber nicht gefunden. Es liegen keiner Hinweise vor, dass eine Straftat mit dem Vermisstenfall in Zusammenhang stehen könnte.

Luna Büttner ist ca. 160 cm groß und hat mit 41 kg eine sehr schlanke Figur. Sie hat lange dunkle Haare und trägt eine Zahnspange. Bekleidet ist sie mit einem schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen, einer grauen Trainingshose und schwarzen Nike „Jordan“ Schuhen. Wer die 14-Jährige nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Alzenauer Polizei in Verbindung zu setzen.