Im Fall eines tödlichen Sturzes von einer Mainbrücke in Unterfranken gibt es neue Entwicklungen: Gut ein halbes Jahr, nachdem ein 30-jähriger Mann zwischen Wörth und Erlenbach (Landkreis Miltenberg) von einer Eisenbahnbrücke stürzte und starb, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 34-jährigen Bekannten des Verstorbenen.

Er soll das Opfer zuvor geschlagen und dazu animiert haben, von der Brücke zu springen. Auch die genaue Todesursache steht inzwischen fest.

Update vom 17.8.2022, 18.20 Uhr: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Bekannten

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Sturz eines Mannes von einer Mainbrücke in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Anklage erhoben. Verdächtig ist ein zur Tatzeit 34-Jähriger, der seinen Bekannten am 17. Februar dazu animiert haben soll, zwischen Wörth und Erlenbach (Landkreis Miltenberg) in den Fluss zu springen. Der Angeklagte habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilte die Behörde am Mittwoch (17. August) mit. Zuvor hatte das Main-Echo über den Fall berichtet. Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung sowie Mord in mittelbarer Täterschaft vor. Das bedeutet, ein Täter nutzt jemand anderen als "Werkzeug" für die Begehung der Tat, führt also die Handlung nicht selbst aus. Das Motiv des Verdächtigen ist weiter unbekannt. Die Ermittler vermuten nach früheren Angaben, dass der Mann das Opfer zuvor geschlagen hat. Die Männer kannten sich laut Staatsanwaltschaft seit einigen Jahren. Als Todesursache ist ein Reflextod beim Eintauchen des 30-Jährigen in das kalte Wasser wahrscheinlich.

Der Angeklagte war etwa eine Woche nach dem Sprung in Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Er kam zunächst wegen psychischer Auffälligkeiten in einem Bezirkskrankenhaus unter, sitzt aber mittlerweile in Untersuchungshaft in einem Gefängnis. "Seitens der Staatsanwaltschaft wird derzeit weder von einer verminderten Schuldfähigkeit noch von einer Schuldunfähigkeit des Angeschuldigten ausgegangen", hieß es. Die Leiche wurde gut drei Wochen nach dem Sprung von der Eisenbahnbrücke an der Schleuse des Kraftwerks Kleinwallstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze gefunden.

Update vom 17.3.2022, 11.15 Uhr: Gutachten liegt den Ermittlern vor

Nach dem tödlichen Sprung des 30-Jährigen und der Festnahme eines Tatverdächtigen könnte ein psychiatrisches Gutachten erste Hinweise auf ein Tatmotiv liefern: Im Rahmen der Ermittlungen wurde von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger beauftragt, ein psychiatrisches Gutachten über den 34-jährigen Tatverdächtigen zu erstellen. Dieses liegt den Ermittlern nun vor.

Es sei davon auszugehen, dass bei dem Festgenommenen zum Tatzeitpunkt eine psychiatrische Erkrankung vorlag, weshalb das Amtsgericht Aschaffenburg am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann erlassen hat.

Diese neuen Erkenntnisse zum Fall teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einem gemeinsamen Schreiben mit. Der bestehende Haftbefehl wurde aufgehoben und der 34-Jährige befindet sich in einem Bezirkskrankenhaus.

Update vom 16.3.2022: Vermisster tot in Mainschleuse gefunden - Obduktion bringt keine Klarheit

Auch nach der Obduktion eines in einer Mainschleuse gefundenen Toten ist unklar, woran der Mann starb. "Zur Todesursache gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse", teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch (16. März 2022) mit. "Hinsichtlich des Tathergangs dauern die zeitintensiven und gründlichen Ermittlungen derzeit noch an." Zum möglichen Motiv eines Verdächtigen wollte die Behörde zunächst nichts sagen.

Ein 34-Jähriger soll das Opfer am Abend des 17. Februar dazu gebracht haben, von einer Eisenbahnbrücke zwischen Wörth und Erlenbach (Landkreis Miltenberg) in den Main zu springen. Der 34-Jährige wurde etwa eine Woche danach in Rheinland-Pfalz festgenommen, er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Gut drei Wochen nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt wurde die Leiche des 30-Jährigen an der Schleuse des Kraftwerks Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) gefunden.

Ein Mitarbeiter eines Kraftwerks in Kleinwallstadt (Kreis Aschaffenburg) hat bei Reinigungsarbeiten eine Leiche im Main gefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Bei dem Vermissten handele es sich wahrscheinlich um einen vermissten 30-Jährigen, der von einem Bekannten zum Sprung von der Brücke gebracht wurde.

Ursprüngliche Meldung vom 11.3.2022: Vermisster 30-Jähriger tot im Main bei Kraftwerk gefunden

Am Freitagmittag (11. März 2022) kam es zu einem Polizeieinsatz an der Schleuse am Kraftwerk in Kleinwallstadt. Bei Reinigungsarbeiten an der Schleuse konnte ein männlicher Leichnam durch einen Mitarbeiter gefunden werden. Eine durch die Staatsanwaltschaft beantragte rechtsmedizinische Untersuchung soll nun Klarheit schaffen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen vermissten 30-Jährigen handelt.

Im Rahmen der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben sich Hinweise darauf, dass ein vermisster 30-Jährige am 17. Februar, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gestürzt ist. Ein Bekannter soll für seinen Todessprung verantwortlich gewesen sein. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte in der Folgewoche ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Rheinland-Pfalz festgenommen werden. Dieser sitzt seitdem aufgrund des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

mit dpa