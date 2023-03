Kleinostheim vor 59 Minuten

Notarzteinsatz

Abschüssiger Waldweg: Traktor landet auf Dach - Fahrer muss ins Krankenhaus

Im Kreis Aschaffenburg ist am Freitagabend ein Traktor in einem Waldstück umgekippt und auf dem Dach gelandet. Der Fahrer musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.