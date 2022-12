Update vom 16.12.2022: Bankfiliale in Kleinostheim überfallen - Was die Polizei bisher weiß

Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale im Landkreis Aschaffenburg am Donnerstagabend (15. Dezember 2022) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Anhand der vermutlichen Fluchtroute des Täters erhoffen sich die Ermittler nun neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Unbekannter hatte die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße in Kleinostheim gegen 17.10 Uhr betreten und die Angestellten mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Danach flüchtete der Täter gegen 17.20 Uhr mit der Beute – einem hohen Bargeldbetrag, der weiterhin Gegenstand der Ermittlungen ist - aus der Filiale. Eine Fahndung der Dienststellen am Bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen verlief bisher aber ergebnislos, wie das Polizeipräsidium Unterfranken informiert.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend die Ermittlungen im Bereich des Tatorts aufgenommen. Neben der Spurensicherung konnte mit Unterstützung von Personensuchhunden der mutmaßliche Fluchtweg des Täters rekonstruiert werden.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Unbekannte von der Bank aus zunächst zu Fuß auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein geflüchtet und dann in Richtung Main gelaufen ist. Dort sei der Täter dann in ein Fahrzeug gestiegen und mit diesem über den dortigen Radweg geflüchtet. Insbesondere in Bezug auf den am Radweg abgestellten Pkw erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise von Zeugen.

Die Polizei stellt nun folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wem ist im Bereich des Mains in Kleinostheim am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Donnerstagabend ein dort geparktes Auto aufgefallen?

am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Donnerstagabend ein dort aufgefallen? Wem ist nach der Tat ein Pkw aufgefallen, der auf dem Radweg am Main gefahren ist?

gefahren ist? Wem ist am Donnerstag oder bereits vorher in der Bankfiliale eine Person aufgefallen, die sich verdächtig verhalten hat?

eine Person aufgefallen, die sich verdächtig verhalten hat? Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom 15.12.2022: Fahndung nach Banküberfall läuft - Polizei warnt vor Täter

Gegen 17.20 Uhr hat laut Bericht der Polizei Unterfranken ein Unbekannter die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße in Kleinostheim betreten und die Angestellten zur Übergabe von Bargeld aufgefordert. Der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet und floh im Anschluss an die Tat mit Beute in noch unbekannter Höhe aus der Bankfiliale.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl an Streifen der Polizei zur Filiale. Die Beamt*innen der Polizei fahnden mit Hochdruck nach dem unbekannten Täter.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

170 bis 180 Zentimeter groß

Ca. 20 bis30 Jahre alt

Schlanke Statur

Bekleidet mit schwarzer Jacke mit beigem Pelzkragen der Marke "Alpha Industries"

vermutlich rote Oberbekleidung

dunkle Basecap mit weißer Aufschrift "NY"

hellblaue medizinische Maske

helle Jeans

hatte Rucksack bei sich

trägt einen Vollbart

Täter ist zu Fuß von der Bank geflüchtet

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Hinweise an die Bevölkerung:

Der flüchtige Tatverdächtige ist möglicherweise immer noch bewaffnet. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen und Personen umgehend dem Polizeinotruf 110 mitzuteilen und nicht selbstständig tätig zu werden.

Vorschaubild: © pixabay/Skitterphoto