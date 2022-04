Ein Autofahrer hat mit seinem Auto am Sonntagmorgen (10. April 2022) gegen 05.45 Uhr über eine Strecke von etwa zehn Kilometern eine erhebliche Menge Benzin auf der A3 in Richtung Frankfurt verloren. Das Benzin verteilte sich von der Anschlussstelle Weibersbrunn bis zum Parkplatz Birkenhain auf dem rechten Fahrstreifen.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser, aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt, das Recht verwirkt hatte, in Deutschland von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Der 55-Jährige hatte nach Ablauf der damaligen Sperrfrist keine neue Fahrerlaubnis beantragt, so die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in einer Pressemitteilung von Montag (11. April 2022). Die Weiterfahrt des Herrn wurde unterbunden.

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken