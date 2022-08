Die Polizei Unterfranken gab am Freitag (19. August) die Information heraus, dass aktuell ein Polizeieinsatz in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) im Gange ist. Die Täter eines Raubüberfalls sind derzeit auf der Flucht und könnten bewaffnet sein. Aus diesem Grund appellieren die Beamten an die Bevölkerung.

"Nach einem Raubüberfall sind wir aktuell mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet von Alzenau im Einsatz und fahnden nach den flüchtigen Tätern. Bitte keine Anhalter aufnehmen! Möglicherweise sind die Täter bewaffnet. Weitere Informationen folgen", schreibt die Polizei auf Facebook.

Vorschaubild: © symbol polizei hubschrauber fahndung 2 Foto Bayerische Polizei