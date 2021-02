Fahrlehrer bekommt Anzeige wegen Corona-Verstoß: Am Freitag (19.02.2021) fiel der Polizei Alzenau in Karlstein am Main ein Fahrschulauto ins Auge. Wie die Inspektion berichtet, kam das Auto aus Offenbach in Hessen, nur etwa 30 Minuten entfernt - doch damit verstieß der Fahrlehrer bereits gegen die Corona-Vorschriften.

Während der Fahrunterricht in Hessen schon seit Ende Januar wieder stattfinden darf, ist es in Bayern erst ab nächster Woche wieder erlaubt. Da der Fahrlehrer und sein Schützling sich laut Polizei offenbar nach Franken "verirrt" hatten, haben die Polizeibeamten Anzeige erstattet.

Fahrschulauto aus Hessen in Bayern unterwegs: Fahrlehrer bekommt Anzeige

Der Fahrlehrer muss sich nun wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Symbolbild: Markus Spiske/ Pixabay.com