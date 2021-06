Am Dienstag (29. Mai) gegen 10 Uhr entdeckte eine Streife der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg einen toten Wels im Main, der am Ufer trieb. Bei einer Länge von 180 bis 200 cm war eine Verwechslung des Tieres mit einer Wasserleiche nicht ausgeschlossen, weshalb die Fischerzunft verständigt wurde, die sich um die Beseitigung des Kadavers kümmerte.

Das tote Tier verfing sich zunächst im Ufergestrüpp im Bereich Karlstein, wurde wenig später in der Fahrrinne bei Seligenstadt entdeckt und dort am rechten Ufer an Land gezogen.