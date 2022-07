Ein 33-Jähriger ist mit seinem Motorrad in der Nacht von Mittwoch (13. Juli 2022) auf Donnerstag (14. Juli 2022) auf der Neuen Hörsteiner Straße in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) in Richtung Hörstein gefahren. So berichtet die Polizei. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann, als er sich gerade auf der Brücke über den Eisenbahnschienen befand, mit seinem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Mähdrescher auf.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann auf die Fahrbahn und kam dort mit schweren Verletzungen zum Liegen. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn musste mit Unterstützung der Feuerwehr aus Karlstein für die Dauer der Unfallaufnahme rund drei Stunden gesperrt werden.