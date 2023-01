Nachdem ein Auto Mitte Januar zunächst als gestohlen gemeldet wurde, hatte die Polizei Alzenau nach dem Fahrzeug gefahndet. Ein aufmerksamer Zeuge hat den Wagen nun unbeschadet am Dettinger Bahnhof entdeckt. Der Besitzer konnte sich offensichtlich nicht mehr an den Parkplatz erinnern.



Der mutmaßliche Diebstahl wurde am 19. Januar polizeibekannt. Teil der Fahndungsmaßnahmen war auch ein Zeugenaufruf, der auch in der Zeitung abgedruckt war. Ein Leser konnte sich an das Fahrzeug erinnern, sah das Auto schließlich gänzlich unbeschadet in der Nähe des Bahnhofs stehen und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten dem Besitzer die frohe Kunde überbringen. Wie dem aktuellen Sachstand nach zu vermuten ist, hatte der Halter des Autos schlichtweg vergessen, wo er sein Fahrzeug abgestellt hatte.

