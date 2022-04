Eine 70-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntagnachmittag (24.04.2022) gegen 12.15 in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg einen Waldweg in Richtung Emmerichshofen, so die Polizeiinspektion Alzenau.

Dort traf die Frau auf eine Hundehalterin, die ihren Vierbeiner an einer Schleppleine ausführte. Bei der Begegnung attackierte der Hund die Fahrradfahrerin, sodass diese stürzte und dadurch eine Fraktur am Sprunggelenk erlitt.

Vorschaubild: © Mimzy/Pixabay.com