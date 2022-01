In der Nacht von Freitag (14. Januar 2022) auf Samstag (15. Januar 2022) hat ein Seniorenwohnheim in Kahl im Kreis Aschaffenburg eine 93-jährige Bewohnerin gegen 23.30 Uhr als abgängig bei der Polizei gemeldet. Die Dame war zuletzt gegen 23.00 Uhr vom Person gesehen worden. Kurz darauf hatte sie wohl das Gebäude verlassen.

Im Rahmen einer Fahndung konnte die orientierungslose Dame gegen 00.15 Uhr von Polizeibeamten in der Theodor-Simoneit-Straße am Boden sitzend aufgefunden werden. Aufgrund der herrschenden Minusgrade war die Frau leicht unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Sie konnte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wieder in die Seniorenresidenz zurückkehren.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com