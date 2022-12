Wie die Polizei Unterfranken erklärt, ist es am späten Sonntagnachmittag (4. Dezember 2022) zu einem Garagenbrand in Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) gekommen. Demnach sei die Mitteilung über den Brand einer Garage in der Ankerstraße gegen 17.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen.

Die Feuerwehren aus Hösbach, Wenighösbach und Aschaffenburg waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen des Brandes auf die naheliegenden Wohnhäuser verhindern. Lediglich eine unmittelbar angrenzende Garage wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg versucht nun neben der genauen Schadenshöhe an den beiden Garagen insbesondere die Brandursache zu ermitteln.

