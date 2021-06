Eine Mutter verließ am Mittwoch (24.06.2021) gegen 12 Uhr in Hösbach laut Polizeibericht für etwa eine viertel Stunde ihren Pkw um eine Apotheke in der Hauptstraße aufzusuchen. Ihr 11-jähriger Sohn blieb währenddessen auf dem Beifahrersitz sitzen und schlief dort ein.

Er hatte sich das Handy der Mutter auf die Brust abgelegt. Als die Mutter zurückkam, bemerkten sie und ihr Sohn den Diebstahl des Mobiltelefons durch einen unbekannten Täter.

Dieb stiehlt Handy durch geöffnete Fahrzeugscheibe, während 11-Jähriger im Auto sitzt

Im Tatzeitraum war die Autotür geschlossen, jedoch war das Fenster geöffnet. Hierdurch kann der Unbekannte an das Handy im dreistelligen Wert gelangt sein.

Der 11-Jährige hatte nichts mitbekommen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vorschaubild: Symbolbild: Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de