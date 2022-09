Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter eine 17-Jährige in einem Linienbus unsittlich berührt. In dem Fall ermittelt nun die Kripo Aschaffenburg und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 17-Jährige am Mittwoch gegen 07:00 Uhr mit dem Bus 42 in Richtung Aschaffenburg. Im Bereich der Haltestelle Hösbach-Bahnhof wurde die junge Frau von einem Unbekannten am Gesäß begrapscht. Der Täter ließ erst von ihr ab, als das Opfer die Hand des Mannes wegschob.

17-Jährige unsittlich berührt - Kripo sucht nach dem Täter

Die Geschädigte verließ den Bus an der Haltestelle Kinopolis in Aschaffenburg - der Unbekannte blieb weiter im Bus. Die Polizei ermittelt nun, ob weitere Fahrgäste auf die Tat aufmerksam geworden sind.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

17 Jahre alt

180 cm groß

schlank

grau-schwarze Augen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.

Vorschaubild: © asiandelight/Adobe Stock (Symbolbild)