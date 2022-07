Am Dienstag (5. Juli) war ein 27-jähriger Fahrradfahrer nachts im Buchrain in Heimbuchenthal unterwegs. Als er einen Hang hinab fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und raste in einen Holzstoß, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilte. Dort stieß er sich den Kopf, auf dem er keinen Helm trug und fiel vom Rad.

Der junge Mann zog sich Verletzungen am Kopf, an der Schulter und der Wirbelsäule zu und wurde deswegen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad allerdings, das nicht den Verkehrsvorschriften entsprach, entstand ein geringfügiger Schaden.

Vorschaubild: © Free-Photos auf Pixabay