Am Montag (10. Januar 2022) ist es in den frühen Morgenstunden gegen 01.30 Uhr in Aschaffenburg im Stadtteil Leider zu einem Großaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehr gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Aschaffenburg in einer Pressemitteilung. Grund dafür waren zwei Behälter mit flüssigen Chemikalien, die auf einem Firmengelände in der Römerstraße bei Beladungsarbeiten mit einem Gabelstapler beschädigt wurden.

Bei den Chemikalien handelte es sich um Gefahrgut, welches bei Kontakt mit den Augen, der Haut oder über die Atemwege zu heftigen Reaktionen führen kann. Insgesamt liefen 400 Liter der Substanz aus. Die Römerstraße musste aufgrund des Einsatzes für kurze Zeit gesperrt werden, heißt es.

400 Liter Gefahrgut ausgelaufen - drei Menschen im Krankenhaus

"Drei Personen, welche sich in unmittelbarer Nähe zu der Chemikalie befanden, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie jedoch unverletzt", heißt es seitens der Polizei.

Etwa 30 weitere Menschen befanden sich in einer Lagerhalle in ausreichendem Abstand. Die Feuerwehr Aschaffenburg kümmerte sich mit entsprechender Schutzausrüstung um eine provisorische Säuberung der Einsatzstelle. Die abschließende Reinigung muss nun durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.





Vorschaubild: © Leo_65 / pixabay.com