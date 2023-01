Update vom 16.01.2023, 11.30 Uhr: Angeklagter will von Drogenschmuggel nichts gewusst haben

Im Prozess um den bislang größten Kokainfund in Bayern hat einer der Angeklagten bestritten, von dem Drogenschmuggel gewusst zu haben. "All das hat er später erst durch die Polizei erfahren. Er wollte sich auch nie an einem Betäubungsmittelgeschäft beteiligen", sagte der Verteidiger des 23-Jährigen am Montag im Namen seines Mandanten vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Vielmehr habe der Angeklagte angenommen, dass es sich um ein Geschäft zu womöglich unversteuerten Elektrogeräten handeln könnte, weswegen er einen Drogendealer im vergangenen Juni von den Niederlanden ins hessische Friedberg fahren sollte. Als ihm 20.000 Euro für seine Hilfe angeboten worden seien, sei er zwar unsicher geworden, habe sich aber nicht getraut, seine Unterstützung zu verweigern, verlas der Anwalt eine Erklärung des Verdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen und einem ebenfalls angeklagten 26-Jährigen Drogenhandel im großen Stil vor. Sie sollen im vergangenen Juni versucht haben, mehr als eine Tonne Kokain aus einem Container zu holen, der von der Dominikanischen Republik über den Hamburger Hafen nach Unterfranken transportiert worden war. Die Drogen waren zwischen Medizinprodukten versteckt, die für eine hessische Firma bestimmt waren. Die Ermittler schätzen den Straßenverkaufswert auf knapp 109 Millionen Euro.

Die Polizei hatte von der Schmuggelei Wind bekommen und die Drogen aus dem Container geholt, bevor die Verdächtigen dies versuchten. Das Verfahren gegen einen weiteren Angeklagten wurde abgetrennt, weil der 45-Jährige zu Prozessauftakt krank war. Er lag stationär in einem Krankenhaus.

Erstmeldung vom 12.01.2023, 12.30 Uhr: Prozess nach größtem Kokainfund in Bayern

Mehr als eine Tonne Kokain verpackt zwischen Kartons mit Medizinprodukten: Gut ein halbes Jahr nach dem bislang größten Kokainfund in Bayern beginnt der Prozess gegen drei Männer. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft den 23, 26, und 45 Jahre alten Angeklagten Drogenhandel im großen Stil vor.

Sie sollen im vergangenen Juni versucht haben, den Koks aus einem Container zu holen, der von der Dominikanischen Republik über den Hamburger Hafen nach Unterfranken transportiert worden war. Inhalt: Medizinprodukte für eine hessische Firma - und das Kokain. Die Ermittler schätzen den Straßenverkaufswert der Schmuggelware auf knapp 109 Millionen Euro. Für den Prozess vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Aschaffenburg, der am kommenden Montag (16. Januar) beginnt, sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Ausländische Behörden hatten den Ermittlern zufolge ihren bayerischen Kollegen einen Tipp gegeben. Zollfahnder machten den Verdächtigen dann einen Strich durch die Rechnung: Am Container-Terminal in Aschaffenburg beschlagnahmten sie erst heimlich die Drogen, ein paar Tage später nahmen sie dann im hessischen Friedberg die Männer fest, als diese den Stoff mit einem Transporter abholen wollten.

Die Angeklagten sitzen seither in Untersuchungshaft, die Suche nach den Hintermännern läuft international weiter. Die hessische Firma ist nach bisherigen Erkenntnissen in den Schmuggel rund um die Transfusionsbeutel nicht verstrickt.

Jürgen Thiel, Leiter der Rauschgiftschmuggelbekämpfung im Münchner Zollfahndungsamt, sprach nach der erfolgreichen Vereitelung im Sommer von der größten Einzelmenge an Kokain, die bislang in Bayern sichergestellt worden sei. 43 Pakete waren es laut Staatsanwaltschaft insgesamt - mit einem hohen Wirkstoffgehalt zwischen 76 und knapp 92 Prozent.