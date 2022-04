Ein 78-jähriger Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg wird seit Mittwochabend (27. April 2022) vermisst. Die Polizei warnt: Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Aschaffenburger Ermittler hoffen bei der Suche nach dem Mann nun auch auf wichtige Hinweise aus der Bevölkerung.

Hubertus Dellschau aus Goldbach wurde zuletzt von Angehörigen am Mittwoch gegen 18.50 Uhr an seiner Wohnadresse in der Unterafferbacher Straße angetroffen. Als diese gegen 20.30 Uhr zurückkehrten, war der Senior bereits verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Mann aus dem Kreis Aschaffenburg vermisst - Polizei startet Suchaktion

Nach derzeitigen Erkenntnissen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die bisherige Suche der Polizei Aschaffenburg verlief ohne Erfolg, weswegen auch die Bevölkerung um Unterstützung gebeten wird.

Die Polizei beschreibt den 78-Jährigen folgendermaßen:

Er ist 1,85 Meter groß und 70 Kilogramm schwer;

er hat volles, graues, kurzes Haar;

er trug zuletzt eine Jeans, eine graue Fleecejacke, eine beige Outdoorjacke sowie braune Lederschuhe.

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.

