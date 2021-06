Alzenau aktualisiert vor 26 Minuten

Flugunfall

Flugzeugabsturz an der Landesgrenze zu Bayern: Unterfranke (67) unter den Todesopfern

Der Absturz eines Flugzeugs nahe der A66 in Hessen hat zwei Todesopfer gefordert, darunter ein Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg. Die Maschine hatte sich wohl im Landeanflug auf einen Flugplatz an der Landesgrenze zu Bayern befunden, als sie in die Büsche stürzte