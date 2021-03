HANDOUT - 08.03.2021, Bayern, Aschaffenburg: Robert Utz, Feuerwehrmann von der Feuerwehr Aschaffenburg, hält in einem großen Netz einen Uhu, der sich in das Aschaffenburger Parkhaus Elisenpalais verirrt hatte. (zu dpa «Uhu fliegt in Parkhaus und wird von Feuerwehr befreit»). Foto: Claus Ullrich/Stadt Aschaffenburg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Befreiung des Uhus aus dem Parkhaus und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Claus Ullrich (Stadt Aschaffenburg)