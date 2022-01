Zwei tote Kinder in Dettingen am Main, Ortsteil von Karlstein am Main, gefunden

Unglücksfall laut Polizeipräsidium Unterfranken nicht auszuschließen

laut Polizeipräsidium Unterfranken nicht auszuschließen Obduktion abgeschlossen - was ist zur Todesursache bekannt?

Zwei Kinder wurden am Montagmorgen (24. Januar 2022) tot in einer Wohnung in Dettingen am Main, einem Ortsteil von Karlstein am Main, im Landkreis Aschaffenburg gefunden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, läuft der Polizeieinsatz aktuell in der Hanauer Landstraße. Erste Anzeichen deuten auf einen Unglücksfall hin. Die Kriminalpolizei ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Nun ist die Obduktion abgeschlossen.

Nach der Obduktion: Was ist zur Todesursache der Kinder bekannt?

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist die Obduktion der Kinder, die am Montag tot in einer Wohnung in Dettingen (OT von Karlstein) gefunden worden waren, abgeschlossen. Die rechtsmedizinische Obduktion konnte jedoch die Todesursache nicht klären. Die Todesursache sowie die Todesumstände sind weiter unklar. Laut Polizei kann jedoch ein Defekt an der Heizungsanlage derzeit ausgeschlossen werden. Ein Unglücksfall ist weiterhin nicht auszuschließen.

Nun wurden weitere toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben. Diese werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei werden unterdessen weitergeführt.

Zwei tote Kinder in Dettingen am Main gefunden: Kohlenmonoxid-Vergiftung möglich

Bei den Kindern handelt es sich um Geschwister; ein 5-jähriges Mädchen und einen 4-jährigen Jungen. Der hinzugekommene Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Kinder feststellen. Der 49-jährige Vater befand sich auch im Haus und befindet sich aktuell in notfallmedizinischer Behandlung im Krankenhaus. Die Mutter befand sich nicht vor Ort, wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken Philipp Hümmer mitteilt. Laut dpa lebten die Eltern getrennt.

Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung wurde vom Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg befürwortet.

Nach dpa-Informationen liegt möglicherweise eine Kohlenmonoxid-Vergiftung vor, unter Umständen war die Heizung defekt.

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Bei der Lagerung von Holzpellets kann ebenfalls CO entstehen. Auch an Stromaggregaten, die meist mit Diesel oder Benzin betrieben werden, entstehen giftige Abgase wie Kohlenmonoxid.

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit - und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.

mit dpa

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)