In Aschaffenburg kursiert derzeit ein Aufruf aus der Querdenker-Szene, dass am Faschingssamstag ein als Fastnachtsumzug getarnter Protestmarsch stattfinden soll. Die Stadt Aschaffenburg und die Aschaffenburger Karnevalsvereine distanzieren sich von der Ankündigung. In einer offiziellen Mitteilung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, "dass dieser Protestmarsch nichts mit dem offiziellen, von der Stadt Aschaffenburg und den Aschaffenburger Karnevalsvereinen verantworteten, Fastnachtszug zu tun hat."

Der offizielle Fastnachtsumzug, wie auch weitere Fastnachtsveranstaltungen, wurden aufgrund der Corona-Pandemie bereits im November 2021 abgesagt. "Wir Karnevalsvereine sind tolerant und gestehen jedem seine eigene Meinung zu. Wir distanzieren uns aber deutlich vom Missbrauch eines alt hergebrachten Kulturguts für unlautere Zwecke" sagt der Vorstand des Karneval Klub Kakadu 1966 e.V., Alexander Walz, im Namen aller Karnevalsvereine.

Aschaffenburg distanziert sich von Querdenker-Aufruf: Kein Fastnachtsumzug geplant

Oberbürgermeister Jürgen Herzing zeigte sich traurig, dass die Faschingsveranstaltungen in Aschaffenburg bereits das zweite Jahr in Folge nicht stattfinden können. " Unser Ziel sollte jedoch sein, die Pandemie schnellstmöglich zu beenden, damit die nächste Karnevalssaison problemlos durchgeführt werden kann."