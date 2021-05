Hier informieren wir Sie über die Corona-Lage in Stadt und Landkreis Aschaffenburg. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Franken finden Sie in unserer Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.05.2021, 20.30 Uhr: Weitere Öffnungsschritte aufgrund stabiler Inzidenz im Kreis Aschaffenburg

Der Landkreis Aschaffenburg weist seit 11. Mai eine stabile Inzidenz unter 100 auf, daher kann es Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben.

Die zugehörige Allgemeinverfügung tritt am morgigen Mittwoch, den 19. Mai, in Kraft. Bei sämtlichen Regelungen sind die Rahmenkonzepte der zuständigen Staatsministerien zu beachten sowie die allgemeine Kontaktbeschränkung auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt. Darüber hinaus entfallen die im Folgenden genannten Testpflichten für Personen, die als geimpft oder genesen gelten.

Außengastronomie

In der Zeit von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr ist die Öffnung der Außengastronomie erlaubt. Erforderlich ist eine vorherige Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, haben diese ein negatives Ergebnis eines Tests vorzuweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Kultur

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos dürfen für Besucherinnen und Besucher öffnen, die ein entsprechendes negatives Testergebnis vorweisen können.

Sport

Kontaktfreier Sport ist im Innenbereich und Kontaktsport unter freiem Himmel erlaubt. Die Teilnehmenden haben ein entsprechendes negatives Testergebnis vorzuweisen.

Weitere Öffnungen ab 21. Mai

Ab 21. Mai sind auch Übernachtungsangebote wie etwa in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen auch zu touristischen Zwecken gestattet. In diesem Rahmen dürfen den Gästen auch gastronomische Angebote in geschlossenen Räumen gemacht werden sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote. Übernachtungsgäste müssen bei der Anreise sowie jede weitere 48 Stunden ein negatives Testergebnis vorweisen.

Ab 21. Mai ist weiterhin der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Schifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie auch die Öffnung von Außenbereichen medizinischer Thermen erlaubt. Auch hier ist ein negatives Testergebnis erforderlich.

Ab 21. Mai sind auch musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, zulässig.

Update vom 07.05.2021: Lockerungen in Aschaffenburg bald möglich? Aktuelle Regeln in Stadt und Landkreis

Für die Stadt Aschaffenburg meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag (07.05.2021) eine Inzidenz von 118 und für den Landkreis einen Wert von 110. Die Inzidenz der Stadt liegt damit den vierten Tag in Folge unter einem Wert von 200. Sollte der Trend sich fortsetzen, könnten die strengen Corona-Regeln ab kommender Woche - wahrscheinlich aber erst ab Dienstag (11. Mai) gelockert werden. Im Landkreis Aschaffenburg liegt die 7-Tage-Inzidenz recht stabil zwischen 100 und 150. Diese aktuellen Regelungen gelten solange, bis die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 an fünf aufeinander folgenden Tagen (Tag 1 bis 5) unterschreitet. Die neuen Regelungen treten dann ab dem übernächsten darauf folgenden Tag (Tag 7) in Kraft.

Das sind die aktuellen Regeln in der Stadt Aschaffenburg

Ausgangssperre: Die Ausgangssperre gilt von 22 bis 5 Uhr. Das Haus verlassen dürfen Menschen nur bei (insb. medizinischen) Notfällen, zur Berufsausübung, zur Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, wenn sie sich um hilfsbedürftige Menschen kümmern müssen, zur Versorgung von Tieren oder anderen ähnlich gewichtigen, unabweisbaren Gründen.

Schulen und Kitas, Kinderbetreuung: Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind geschlossen. Ausgenommen sind die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, die Jahrgangsstufen 11 und 12 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in sonstigen Abschlussklassen. Die Regelung gilt solange, bis 5 Tage hintereinander der Inzidenzwert unter 100 gesunken ist. Die Regelung, jeweils freitags zu entscheiden, ob die Schulen und Kitas in der kommenden Woche geschlossen oder geöffnet sind, ist entfallen. Die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften ist zulässig, wenn sie Kinder aus dem eigenen und höchstens einem weiteren Hausstand umfasst.

Maskenpflicht: FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin im ÖPNV, in Läden sowie in Synagogen, Moscheen oder Kirchen. Bei noch zulässigen körpernahen Dienstleistungen gilt die FFP2-Maskenpflicht auch für das Personal. Weiterhin gilt die Maskenpflicht auf ausgewählten öffentlichen Plätzen. Maskenpflicht auf ausgewählten öffentlichen Plätzen.

Sport: Die kontaktfreie Ausübung von Individualsportarten ist nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt. Kindern unter 14 Jahren ist die Ausübung von Sport in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern gestattet. Etwaige Anleitungspersonen dürfen an diesem Sport teilnehmen, wenn sie ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis nachweisen können.

Einzelhandel: Derzeit sind nur Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln, Buchhandlungen, Blumenfachfachgeschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel zulässig. Auch Ladengeschäfte der körperfernen Dienstleistungsbetriebe und der Handwerksbetriebe dürfen unter den für Ladengeschäfte geltenden allgemeinen Maßgaben öffnen. Der Verkauf vom Blumen und Pflanzen ist auch wieder auf dem Wochenmarkt erlaubt.

Körpernahe Dienstleistungen: Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist untersagt, ausgenommen sind nur Friseure und Fußpflege. Es muss eine Steuerung des Zutritts durch vorherige Terminreservierung erfolgen, und es müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Für den Besuch muss ein maximal 24 Stunden alter negativer Test vorliegen.

Vollständig geimpfte Personen werden im Rahmen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung negativ getesteten Personen gleichgestellt. Ausnahmen können für vulnerable Gruppen gemacht werden.

Gastronomie: Erworbene Speisen und Getränke dürfen auch nicht in der näheren Umgebung verzehrt werden. Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist untersagt, Lieferung ist aber möglich. Bei Abholung und Lieferung gilt für Personal und Kunden, soweit man gegenseitig in Kontakt kommt, FFP2-Maskenpflicht.

Freizeit und Kultur: Schloss, Pompejanum, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten, Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. Autokinos sind zugelassen. Voraussetzung ist jeweils ein ausreichendes Infektionsschutzkonzept des Betreibers. Für die Besucher besteht außerhalb von Kraftfahrzeugen auf dem Gelände FFP2-Maskenpflicht.

Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung: Präsenzangebote sind untersagt. Ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sowie Fahrschulen

Musikschule: Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist untersagt.

Kontaktbeschränkungen: 1 Haushalt + max. 1 Person (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt)

Rathaus/Bürgerservicebüro: Das Rathaus ist für Besucherinnen und Besucher mit Termin geöffnet. Das Tragen einer Maske ist Pflicht, ein negativer Test muss nicht vorgelegt werden.

Das sind die aktuellen Regeln im Landkreis Aschaffenburg

Private Zusammenkünfte: Private Treffen sind erlaubt mit eigenem Haushalt und einer zusätzlichen Person eines anderen Hausstandes; die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Zulässig ist dabei die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus dem eigenen und höchstens einem weiteren Hausstand umfasst.



Ladengeschäfte: Die folgenden Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen derzeit inzidenzunabhängig öffnen: Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln,Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarf und Futtermitteln. Auch Ladengeschäfte der körperfernen Dienstleistungs- und der Handwerksbetriebe dürfen öffnen.

In den übrigen Einzelhandelsgeschäften ist Click-und-Meet zulässig (höchstens ein Kunde je 40 m² Verkaufsfläche, Kontakdatenerfassung, negativer POC-Antigentest/Selbsttest oder negativer PCR-Test (höchstens 24 Stunden alt)). Weitere Informationen zu den Zutrittsregeln in Ladengeschäften finden Sie hier.



Körpernahe Dienstleistungen: Dienstleistungen der Friseure sowie der Fußpflege sind mit Terminvereinbarung und Kontaktdatenerfassung gestattet. Allerdings müssen Kunden und Personal eine FFP2-Maske tragen und Kunden ein negatives Testergebnis vorweisen (POC-Antigentest/Selbsttest oder PCR-Test (höchstens 24 Stunden alt)). Medizinisch notwendige Behandlungen (ärztliches Attest) sind weiterhin möglich; ein negativer Test ist hier nicht erforderlich.

Die übrigen körpernahen Dienstleistungsbetriebe dürfen wieder öffnen, wenn die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.



Gastronomie: Erlaubt ist derzeit nur Lieferung oder der Verkauf zum Mitnehmen. Erworbene Speisen und Getränke zum Mitnehmen dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner näheren Umgebung verzehrt werden. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist nur Lieferung gestattet.



Sport: Erlaubt ist Individualsport alleine, mit dem eigenen Haushalt oder einer weiteren Person. Für Kinder unter 14 Jahren ist die Ausübung von kontaktfreiem Sport unter freiem Himmel in Gruppen von höchstens fünf Kindern zulässig; Anleitungspersonen müssen ein negatives Ergebnis eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können.



Theater, Konzerte, Opern, Kinos: Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen) ind derzeit geschlossen. Ausgenommen sind Autokinos.



Museen, Galerien, Zoos: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten haben derzeit geschlossen. Öffnen dürfen nur die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten, wenn insbesondere angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden und durch die Besucher ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt wird.



Freizeiteinrichtungen: Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbare ortsfesten Freizeiteinrichtungen, Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen sowie Führungen in Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Badeanstalten, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen und Solarien sind geschlossen.



Touristische Übernachtungsangebote: Touristische Übernachtungsangebote sind nicht zulässig. Erlaubt sind nur Übernachtungen für berufliche geschäftliche oder vergleichbare notwendige Zwecke.



Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung: Präsenzveranstlatungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind nicht zulässig.



Erwachsenenbildung und außerschulische Bildung: Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote sind in Präsenzform nicht zulässig



Schulen: In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht, an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt.

Ab Montag den 10.05.2021 findet in Landkreisen in denen die 7-Tage-Inzidenz von 165 nicht überschritten wird, in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 der Grundschulstufe und den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt.



Kindertageseinrichtungen: Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder bleiben geschlossen; es darf lediglich eine Notbetreuung nach den vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen Regelungen angeboten werden.



Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr gilt derzeit in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tages-Inzidenz innerhalb der letzten sieben Tage den Wert von 100 überschritten hat. Für den Landkreis Aschaffenburg gilt die nächtliche Ausgangssperre seit dem 01.04.2021. Hinweis: Die Regelung des Bundes, die zwischen 22 und 24 Uhr eine stattfindende allein ausgeübte körperliche Betätigung erlaubt, gilt in Bayern nicht.

Maskenpflicht: Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere auf bestimmten, stark frequentierten Plätzen (z.B. Fußgängerzonen, Marktplätze), in allen öffentlichen Gebäuden, auf Begegnungs- und Verkehrsflächen (z.B. Fahrstühle, Kantinen, Eingangsbereich von Hochhäusern), in den Schulen und Bildungsstätten auch im Unterricht.

Alkohlverbot: Der Konsum von Alkohol ist an festgesetzten öffentlichen Orten untersagt.

Update vom 30.03.2021: Notbremse ab April - das gilt bald im Landkreis

Im Landkreis Aschaffenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen zum dritten Mal in Folge über 100: Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 113,7 (Stand: 0.00 Uhr). Wie das Landratsamt mitteilte, gelten daher ab Donnerstag, dem 1. April, verschärfte Corona-Maßnahmen.

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person. Hiervon sind Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Gleiches gilt für die wechselseitige, unentgeltliche und nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Treffen sind nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person. Hiervon sind Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Gleiches gilt für die wechselseitige, unentgeltliche und nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst. Sport: Erlaubt ist kontaktfreier Sport unter Beachtung der obengenannten Kontaktbeschränkung; die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.

Erlaubt ist kontaktfreier Sport unter Beachtung der obengenannten Kontaktbeschränkung; die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Handels- und Dienstleistungsbetriebe: Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind die für die tägliche Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte.

Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind die für die tägliche Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, außerschulische Bildung, Musikschulen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote, Instrumental- und Gesangsunterricht dürfen nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Angebote der Erwachsenenbildung sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote, Instrumental- und Gesangsunterricht dürfen nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Kulturstätten: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten sind geschlossen.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten sind geschlossen. Nächtliche Ausgangssperre: Von 22 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, sofern kein triftiger Grund vorliegt.

Update vom 29.03.2021: Zwei Tage Inzidenz über 100: Kommt die Notbremse?

Der 7-Tage-Inzidenzwert in Stadt und Landkreis Aschaffenburg steigt an. Während die Stadt noch unter dem Notbremsenwert von 100 liegt, hat der Landkreis diese Schwelle bereits zwei Tage in Folge überschritten. Sollte sich am Dienstag der Trend fortsetzen, droht im Landkreis bereits ab Donnerstag die Notbremse, also Ausgangssperre und weitergehende Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung aller Geschäfte.

Am Montag meldete das Landratsamt Aschaffenburg für Stadt und Landkreis zusammen rund 900 Menschen, die in Quarantäne sind, entweder, weil sie infiziert sind oder weil sie Kontaktpersonen sind.

