Messerattacke am Mittwochmorgen in Unterfranken: Gegen 7 Uhr ging aus einem Mehrfamilienhaus in Westerngrund ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Bewohner meldete einen Unbekannten, der sich mit einem Messer im Haus befand und einen anderen Bewohner schwer verletzt hatte. Der bis dahin Unbekannte hatte wohl am Morgen unvermittelt an dem Haus geklingelt. Als ihm ein 69-Jähriger die Tür öffnete, stach er mit einem Messer auf ihn ein und verletzt ihn schwer.

Der 38-jährige Tatverdächtige, der in einer Nachbargemeinde wohnt, war noch an der Unfallstelle und wurde beim Eintreffen der Polizei festgenommen. Sein Opfer wurde durch Messerstiche im Oberkörper schwer verletzt und wurde ihn ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Täter ist laut ersten Einschätzungen der Polizei wohl erheblich psychisch belastet. Ein Polizeisprecher sagte vor Ort, dass es wohl keine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt. Laut ersten Ermittlungsergebnissen ist es gut möglich, dass der Mann wahllos an diesem Haus geklingelt hat.