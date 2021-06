Am Donnerstag (10. Juni 2021) gegen 11.00 Uhr hat ein 52-Jähriger in Karlstein im Kreis Aschaffenburg sein Auto am Fahrbahnrand in der Lindigstraße geparkt.

Ein weiter Autofahrer fuhr unterdessen gerade aus seiner dortigen Hofeinfahrt. Obwohl der 52-Jährige heftige winkte und gestikulierte, so die Polizeiinspektion Alzenau in einer Pressemitteilung am Freitag (11. Juni 2021), fuhr der Autofahrer einfach weiter aus der Hofeinfahrt und gegen den geparkten Wagen.

Hat "ja auch blöd geparkt": Autofahrer fährt scheinbar absichtlich gegen geparkten Wagen

Als der 52-Jährige den Fahrer daraufhin ansprach, erklärte dieser nur, dass der 52-Jährige "ja auch blöd geparkt" habe - und fuhr nochmals gegen das geparkte Auto.

Da das Kennzeichen des Autofahrers vorliegt, wird er leicht zu ermitteln sein, so die Polizei.