Großostheim vor 1 Stunde

Belästigung

Angefasst, umarmt, geküsst: Frau (23) von Unbekanntem auf Friedhof sexuell belästigt

Auf einem Friedhof in Unterfranken kam es am Wochenende zu einem Fall sexueller Belästigung: Ein unbekannter Mann sprach eine 23-Jährige an und küsste sie unter anderem gegen ihren Willen auf den Bauch. Eine erste Fahndung blieb ohne Erfolg, die Polizei bittet um Zeugenaussagen.